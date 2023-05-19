НАБУ объявило нардепу от СН Ольге Саладухе подозрение в недостоверном декларировании
НАБУ сообщило о подозрении народному депутату Ольге Саладухе во внесении недостоверных данных в декларацию за 2020 год
Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура .
Отмечается, что Саладуха не задекларировала имущество на своем земельном участке под Киевом – недостроенный дом площадью более 167 кв. м. Земельный участок она приобрела в 2020 году, но в договоре купли-продажи о недостроенном доме не упоминалось.
Нацагентство по предотвращению коррупции отметило это нарушение, но в исправленную декларацию народный депутат имущество не внесла.
"По результатам проверки е-декларации НАЗК обратило внимание на этот факт и нардепу была предоставлена возможность устранить неточности. Однако даже после этого народная избранница решила не показывать объект недвижимости – подала исправленную декларацию без соответствующих данных", – говорится в сообщении.
На основании выводов правоохранители приступили к расследованию. Они получили достаточно доказательств того, что к моменту покупки на земельном участке уже был построен дом.
По данным НАБУ, незадекларированное имущество стоит 1,8 млн грн.
Народному депутату объявили подозрение о преднамеренном внесении недостоверных сведений в декларацию (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).
Справка: в 2019 году Ольгу Саладуху избрали депутатом 9 созыва Верховной Рады от партии "Слуга Народа" по номеру 57 в списке как беспартийную.
- Напомним, в январе сообщалось , что национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск Маргариту Шол, депутата Верховной Рады IX созыва.
- А уже в апреле она была освобождена от уголовной ответственности Высшим антикоррупционным судом.
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