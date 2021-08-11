НАБУ направило в суд дело о взятке нардепу, ЦПК заявляет о Юрченко

Об этом передает пресс-служба НАБУ.

"11 августа 2021 года НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его посредника обвиняемых в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к оказанию такой выгоды. Действия народного депутата Украины квалифицированы по ч.4 ст.368 и ч.4 ст.27 ч.4 ст. 369 УК Украины, а его посредника - ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины и ч.4 ст.27 ч.4 ст. 369 УК Украины ", - говорится в сообщении.

В Центре противодействия коррупции заявили, что речь идет о нардепе Юрченко.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила обвинительный акт бывшему "слуге народа" Александру Юрченко и его неофициальному помощнику Ивану Фищенко. Уже в ближайшее время дело направят в Высший антикоррупционный суд", - говорится в сообщении.



Напомним, НАБУ заподозрило Александра Юрченко и его знакомого Ивана Фищенко в том, что они требовали взятку за внесение поправок в законопроект.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко. В тот же день народному депутату сообщили о подозрении.

21 сентября 2020 Юрченко ВАКС отправил в СИЗО с правом залога

25 сентября подозреваемый во взяточничестве народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко вышел из СИЗО после внесения за него 3,1 млн грн залога.

3 марта в НАБУ завершили расследование о взяточничестве и передали народному депутату от фракции "Слуга народа" Александру Юрченко материалы по делу для ознакомления.

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