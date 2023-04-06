НАБУ начало новое уголовное производство, в котором фигурирует Андрей Коболев

17 марта следователь судья Высшего антикоррупционного суда Игорь Строгий обязал уполномоченных лиц НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении на основании заявления руководителя редакции журналистских расследований на телеканале "Еспресо".

В НАБУ сообщают, что досудебное расследование было начато 24 марта 2023 года. Правовая квалификация уголовного преступления определена по признакам ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой лиц.

Напомним, 13 ноября 2020 года Хозяйственный суд города Киева утвердил "мировое соглашение" между дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины" ПАО "Укртрансгаз" и частными фирмами: ЗАО "Укрэнергосбыт", ООО "Финансовая компания Фин-Инвест" и ООО "Профи Газ". По этому соглашению "Укртрансгаз" передал подставной фирме "Профи Газ" 305 миллионов кубометров газа. Далее газ был распродан в течение нескольких недель.

Несколько ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев лично подписал решение, согласно которому 305 кубометров газа передали от Нафтогаза в Укртрансгаз как заем, с целью выведения его в собственность "Профи Газа".

И сам Коболев, и Укртрансгаз всего лишь за несколько месяцев до этого называли мошенниками частные фирмы, принявшие участие в этом соглашении. И вдруг позиция руководителей Нафтогаза сменилась противоположной.

Основание, чтобы взять у государства газ бесплатно, нашли в истории, тянущейся с конца 1999 года. Тогда частная компания "Укрэнергосбыт" передала государственному оператору газопроводов Укртрансгаза 418 миллионов кубометров газа для транспортировки своим потребителям. Укртрансгаз обязательств не выполнил: 305 миллионов кубометров газа пропали в транспортной системе.

Компания "Укрэнергосбыт" в течение 13 лет безрезультатно пыталась взыскать газ в принудительном порядке, в то время как госкомпания отказывалась признавать существование долга. В 2007 году Высший хозяйственный суд принял окончательное решение, обязывающее госкомпанию вернуть газ Укрэнергосбыту.

Действовавший на момент заключения мирового соглашения в 2020 году руководитель Укртрансгаза Сергей Перелома однозначно подтвердил, что долг перед Укрэнергосбытом существовал. Также Перелома сообщил, что Нафтогаз еще в 1999 году использовал эти 305 млн кубов газа по собственному усмотрению без согласия его реального владельца. В интервью "Бизнес Цензору" в марте 2021 года Перелома отмечал: "Укрэнергосбыт подтвердил, что газ у него забрали. По моему личному убеждению: это подтверждение настоящее и оно зафиксировано судебным решением. В целом, это решение нужно было выполнить в 2007 году. Добровольно это не было сделано".

Но когда руководитель Укртрансгаза все же решил отдать долг, то почему-то передал газ не реальному владельцу Укэнергосбыта, а сторонней фирме "Профи Газ", никогда ранее не фигурировавшей в деле и, как выяснили журналисты, имевшей признаки фиктивности. Случилось это после того, как контроль над Укрэнергосбытом захватили рейдеры в 2018 году.

Чтобы вывести спорный газ на посторонних лиц 15 апреля 2019 г. новые владельцы Укрэнергосбыта передали право требования долга ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест". В январе 2020 года Фин-Инвест получил решение суда, которым изменяется способ и порядок взыскания долга. Вместо осуществления поставки природного газа – взыскание с Укртрансгаза денег в размере 2,3 млрд грн в пользу Фин-Инвеста, этой фирме удается арестовать имущество и счета Укртрансгаза и даже списать с них 226 млн грн в свою пользу.

Сначала Укртрансгаз отдавать долг неизвестной компании отказывался. И даже обращался с заявлением в ДБР и НАБУ. А действия Фин-Инвеста в Нафтогазе назвали "такими, что могут иметь признаки мошенничества".

Противодействие "мошенникам" было достаточно успешным - 12 марта 2020 года Укртрансгаз через суд разблокировал счета и заверил, что "приложит максимум усилий для возврата незаконно списанных средств".

К тому же суд запретил отдавать деньги вместо газа, а газ Фин-Инвест получить не мог, поскольку у него не было лицензии на осуществление деятельности по поставке природного газа. Соглашение о переуступке долга от Укрэнергосбыта в Фин-Инвест было отменено в суде в мае 2020 года. Также ТДМК обжаловал в судах рейдерский захват акций Укрэнергосбыта.

В таких условиях прямая передача денег или газа ООО ФК "Фин-Инвест" неизбежно привела бы руководителей Укртрансгаза на скамью подсудимых.

Поэтому в дело оперативно привлекают другую подставную фирму – Профи Газ. 22 апреля 2020 года на Профи Газ была получена лицензия НКРЭКУ по поставкам природного газа. 25 июня захваченный рейдерами Укрэнергосбыт без всякой мотивации отступил все права требования долга в пользу ООО "Профи Газ". 13 ноября суд утвердил мировое соглашение по передаче газа от Укртрансгаза в Профи Газ и в течение месяца участники сделки продали полученное от государства топливо.

Журналисты расследовали эту сделку почти 2 года, ведь ее масштабы свидетельствуют о крупной коррупции. Рыночная стоимость газа, передаваемого государством фиктивной фирме, в настоящее время составляет более 3 млрд грн.

Ранее журналистам удалось через суд обязать НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении в результате заключения этого мирового соглашения. Впрочем, в августе 2021 года прокурор определил подследственность уголовного производства по Главному управлению Национальной полиции в Киеве. Поэтому журналистам пришлось снова обратиться в Высший антикоррупционный суд, чтобы обязать НАБУ расследовать дело.