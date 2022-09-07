Об этом в эфире Еспресо заявил глава совета общественного контроля (РГК) НАБУ Марк Савчук.

"НАБУ может функционировать без директора. Это не хорошо. Но катастрофических проблем не будет", – сказал он.

По словам Савчука, директор антикоррупционного органа – это не только функция, но и политический щит для своих сотрудников.

"Когда не было главы САП, очень тяжело было прокурорам выполнять свои обязанности из-за давления коррупционеров, связанных с политикой и властью. Не все могут противодействовать такому влиянию. Запугать или купить рядового прокурора гораздо проще, если нет политической поддержки и защиты. Руководитель учреждения – это определенный щит, который закрывает от таких влияний, и также работа идет гораздо быстрее. Пост директора НАБУ играет похожую роль. Учреждению для полноценной работы нужен лидер, который будет развивать ее. Страдает ли НАБУ от отсутствия директора? Нет, но это не означает, что он не нужен", – считает глава РГК.