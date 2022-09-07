English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество НАБУ может функционировать без директора, но руководитель – это защита от влияний, – председатель совета общественного контроля Бюро Савчук
Эксклюзив

НАБУ может функционировать без директора, но руководитель – это защита от влияний, – председатель совета общественного контроля Бюро Савчук

7 сентября, 2022 среда
12:07
Общество

Национальное антикоррупционное бюро может работать без назначенного директора, но руководитель нужен для полноценной работы

Об этом в эфире Еспресо заявил глава совета общественного контроля (РГК) НАБУ Марк Савчук.

"НАБУ может функционировать без директора. Это не хорошо. Но катастрофических проблем не будет", – сказал он.

По словам Савчука, директор антикоррупционного органа – это не только функция, но и политический щит для своих сотрудников.

"Когда не было главы САП, очень тяжело было прокурорам выполнять свои обязанности из-за давления коррупционеров, связанных с политикой и властью. Не все могут противодействовать такому влиянию. Запугать или купить рядового прокурора гораздо проще, если нет политической поддержки и защиты. Руководитель учреждения – это определенный щит, который закрывает от таких влияний, и также работа идет гораздо быстрее. Пост директора НАБУ играет похожую роль. Учреждению для полноценной работы нужен лидер, который будет развивать ее. Страдает ли НАБУ от отсутствия директора? Нет, но это не означает, что он не нужен", – считает глава РГК.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

НАБУ
Читайте также:
переговори України з Росією
6 сентября, 2022 вторник
В кремле назвали условия встречи Путина и Зеленского
5 сентября, 2022 понедельник
Путин сделал циничное заявление о принудительно мобилизованных с оккупированных территориях
сепарюга
6 сентября, 2022 вторник
Поднимают белый флаг. На Юге оккупанты сдаются в плен, - Наталья Гуменюк
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.61
    Покупка 39.61
    Продажа 40.4
  • EUR
    Покупка 39.15
    Продажа 40.19
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
7 сентября
14:00
Обновлено
В Борисполе произошел пожар в районе вокзала, мэр отметил отсутствие диверсии или обстрела
13:12
Томас Тухель
"Челси" уволил Тухеля с должности главного тренера
12:52
Страны Балтии договорились существенно ограничить въезд россиян с шенгенскими визами – глава МИД Латвии
12:46
В Украине ликвидировали двух российских заместителей комбата, командира роты и майора, - офицер ВСУ Штефан
12:37
Жестко и без героизма. Netflix экранизирует антивоенный роман Ремарка "На Западном фронте без перемен". Трейлер
12:30
Инфографика
Курс валют на 7 сентября: сколько стоят доллар и евро на черном рынке
12:24
Из-за наступления Украины РФ столкнулась с дилеммой: разворачивать резервы на Донбассе или защищаться на Юге, - разведка Британии
12:03
Украинцы собрали 64 млн грн на 40 дронов Warmate для ВСУ: половина беспилотников уже на фронте
12:02
Рустем Умеров
Рада назначила нового главу Фонда госимущества, - нардеп Железняк
11:59
"Лейпциг" уволил тренера из-за унизительного поражения от "Шахтера"
11:40
В Запорожье россияне за сутки разрушили 51 гражданский объект
11:39
Russia Today
Готовились к информационной войне: в Бельгии представили отчет о влиянии пропаганды Russia Today в Европе и за ее пределами
11:38
Эксклюзив
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 1–6 сентября
11:37
Подоляк
В Офисе президента отреагировали на угрозы Путина сорвать зерновое соглашение
11:17
Украина и Польша подписали меморандум о строительстве маслопровода до порта Гданьска
11:14
Алексей Данилов
Данилов оценил риск вступления Беларуси в войну и повторного наступления РФ на Киев
10:55
"Есть газопровод "Ямал": страны Балтии призвали Германию не поддаваться на шантаж РФ в энергетике
10:41
Эксклюзив
Тепло в Ахтырке будет, несмотря на почти разрушенную россиянами ТЭЦ, – замглавы Сумской ОВА
10:39
"Пойдет только на пользу": Путин считает, что Россия ничего не потеряла, начав войну в Украине
10:35
В Венгрии вышел школьный учебник с антиукраинской пропагандой, МИД Украины отреагировал
10:24
Эксклюзив
нефть
Трейдеры продают российскую нефть под видом индийской или турецкой, – энергетический эксперт Корольчук
10:10
Путин заявил о намерении ограничить вывоз зерна из портов Украины
10:03
РФ "не использует ЗАЭС как военную базу", а ВСУ в Донецкой области "отказываются выполнять боевые задачи и покидают позиции": новые фейки от роспропаганды
09:41
Алексей Данилов
Скорой победы над РФ не будет, но война не будет длиться годами, - Данилов
09:34
Инфографика
РФ потеряла около 50,6 тыс. военных, 2097 танков, 237 самолетов и 1194 системы артиллерии с 24 февраля, - Генштаб ВСУ
09:25
За прошедшие сутки РФ нанесла более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по Украине, - Генштаб
09:20
Оккупанты обстреляли Славянск: ударили по школам и жилым домам, под завалами могут быть люди
08:59
Ночью оккупанты били из "градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровщины
08:45
Россияне пытались давить на гендиректора МАГАТЭ Гросси во время подготовки отчета о ЗАЭС, - Кислица
08:43
Украина не смогла остановить звезду НБА и проиграла Греции на Евробаскете-2022
08:03
Тренер "Шахтера" Йовичевич назвал ключевые составляющие победы над "Лейпцигом" в Лиге чемпионов
07:46
РФ совершила более 30 тыс. военных преступлений за время полномасштабной войны, - Офис генпрокурора
07:35
Пентагон
В Пентагоне подтвердили, что ВСУ продвигаются вперед на Херсонщине
07:16
Эксклюзив
Не просто страхование: российские финансисты Саркисовы продолжают зарабатывать в Украине
07:02
ВСУ контратаковали в районе Балаклеи и отбросили россиян на левый берег Северского Донца, - ISW
06:51
Из-за вторжения РФ почти пол-Украины было загрязнено взрывоопасными предметами, осталось разминировать 185 тыс. кв. км, – ГСЧС
06:45
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
06:30
Трасс провела первый разговор с Байденом в должности премьера Британии.
05:40
Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
05:23
Американские ученые сняли потрясающие кадры Титаника в формате 8K
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV