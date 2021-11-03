НАБУ и СБУ подтвердили обыски у налоговиков из-за "скруток"
НАБУ и СБУ проводят обыски в Государственной налоговой службе, ГНС в Полтавской области и физических лиц в Киеве и нескольких областях Украины
Об этом сообщают НАБУ и СБУ .
"НАБУ, САП и СБУ проводят обыски в помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы Украины, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях", - сообщает НАБУ .
Обыски проводятся в рамках расследования налоговых "скруток", которые привели к значительным потерям госбюджета.
В СБУ сообщают, были обнаружены и изъяты документы, доказывающие нарушение закона. Также установлено, что подозреваемые помогали злоумышленникам недоплачивать налоги и выводить фиктивные предприятия из категории рисковых.
Расследование продолжается по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Правоохранители выясняют, кто может быть причастен к этому преступлению.
- Ранее "Еспресо" сообщало, что правоохранители пришли с обысками в Государственную налоговую службу (ГНС) по делу о вероятном злоупотреблении сотрудников налоговой в Полтавской области.
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