НАБУ и САП завершили расследование второго эпизода дела "Роттердам+"
НАБУ и САП 16 января завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к введению и действию так называемой формулы "Роттердам+"
Об этом говорится в сообщении НАБУ.
"Это – второй эпизод масштабного расследования антикоррупционных органов, который был открыт в октябре 2022 года. Расследование первого, по подозрению шести человек, – по незаконной переплате более 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов – завершили в сентябре 2022 года", - говорится в сообщении .
Подчеркивается, что круг подозреваемых в новом эпизоде включает:
- 2 бывших председателей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);
- 6 бывших членов НКРЭКУ;
- 2 действующих члена НКРЭКУ;
- 1 действующего и 2 бывших работника НКРЭКУ;
- 2 действующих чиновника группы частных теплогенерирующих компаний.
"Шестеро из этих лиц, которые, по версии следствия, осознанно приняли участие в преступлении, получили новые подозрения по ч.2 ст.364 УК Украины. Действия членов НКРЭКУ, которые, не разобравшись, голосовали за утверждение так называемой формулы "Роттердам+", квалифицировали по ч.2 ст.367 УК Украины. Следствие считает, что они ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло за собой тяжелые последствия государственным и общественным интересам", - говорится в позиции ведомств.
По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+", заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно – на транспортировку угля национального производителя в тепловые электростанции из порта в Роттердаме, добавили в НАБУ.
В результате, как считают НАБУ и САП, конечные потребители в течение 2016-2019 гг. переплатили более 39 млрд грн, что подтверждается выводом эксперта.
"Следствие имеет доказательства, что принять такую формулу вычисления НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли".
Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 на указанное предложение пристав. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя, в том числе первой необходимости", - напомнили в НАБУ.
- Напомним, в сентябре 2022 года НАБУ завершило расследование первого эпизода дела.
- А в октябре НАБУ и САП сообщили о подозрении еще 15 причастным к введению и действию формулы "Роттердам+".
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