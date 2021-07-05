НАБУ и САП завершили расследование по делу ВиЭйБи Банка

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.



Согласно сообщению, НАБУ и САП завершили расследование по подозрению 14 человек в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины (НБУ) ВиЭйБи Банка.



Отмечается, что речь идет о девяти должностных лиц НБУ, в частности, первого заместителя главы регулятора, экс-заместителя главы правления банка, заместителя директора компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка, а также трех должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными собственниками ВиЭйБи Банка.



Кроме того, расследование по подозрению еще трех человек - фактического владельца, экс-главы правления и экс-главы наблюдательного совета ВиЭйБи Банка выделено в отдельные производства, которые остановлены в связи с розыском этих лиц.



По информации следствия, в октябре 2014 года ВиЭйБи Банк был отнесен к категории проблемных банков. Его руководство обратилось к Нацбанку с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя ВиЭйБи банк не подал все необходимые документы, правление регулятора, вопреки требованиям законодаства, согласилось на его предложение.



Отмечается, что при этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 76,62 млн грн несмотря 1,8 лрд грн, заявленных банком. Несмотря на это должностные лица предоставили банку 1,2 млрд грн стабкредита в дополнение уже полученных ранее 3 млрд грн кредитов от регулятора. Через 40 дней после этого НБУ признал ВиЭйБи Банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит, полученный сроком на два года, банк также не вернул.

В Пресс-служба напомнили, что расследование этих фактов НАБУ осуществляло с октября 2016 года. В феврале 2019 бывший генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве по Генеральному следственным управлением (ГСУ) Нацкомиссии, работники которого закрыли производство в связи с отсутствием состава преступления.

Однако, в сентябре 2019 постановление о закрытии отменено Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, который признал подследственность по делу детективами НАБУ.