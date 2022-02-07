НАБУ и САП задержали нардепа-"слугу" Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн взятки

Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.



По информации следствия, осенью 2021 года представителю частной компании сказали, что если планирует та поставлять медицинское оборудование больницам Житомирщины, это необходимо согласовать с Сергеем Кузьминых. Нардеп обещал обеспечить победу в тендерах по закупке оборудования за государственный счет.



Первым таким учреждением стала больница №2 им. В.П. Павлусенко, для которой закупили оборудование на 40 млн грн.



Отмечается, что Кузьминых запросил у частной компании 30% сумм договоров, заключенных с больницей. Он считал эти деньги также гарантией будущего сотрудничества по закупкам оборудования для других больниц Житомирщины.



После получения оплаты от медучреждения по одному из тендеров - за систему ультразвуковой диагностики, Сергей Кузьминых попросил передать ему 30% от суммы договора - 558 тыс. грн.



Следователи установили, что нардеп планировал требовать деньги и по другим договорам, в частности на поставку МРТ (30% от 37,499 млн грн - 11,25 млн грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн грн - 398, 33 тыс. грн).



Кузьминых разоблачили 28 января 2022 года. Сообщается, что из-за "депутатского иммунитета" его не задерживали, а вызывали повесткой. Однако депутат игнорировал повестки и не являлся в следственные органы.



САП сообщает, что суд по делу Сергея Кузьминых был назначен на 15:00 7 февраля.

Напомним, 28 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги Народа" Сергею Кузьминых, которого детективы НАБУ задержали на взятке 28 января.

Нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых проигнорировал три вызова в прокуратуру.

НАБУ опубликовало фрагменты материалов по делу депутата фракции "Слуга Народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении более полумиллиона гривен взятки.

Нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана.

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало повестку о вызове народного депутата Сергея Кузьминых, которого разоблачили на взятке в более полумиллиона гривен, и объявило его в розыск.

Сергей Кузьминых заявил, что не получал повестку на допрос в НАБУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb