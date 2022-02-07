НАБУ и САП задержали нардепа-"слугу" Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн взятки
В Украине задержан нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых, подозреваемый в получении взятки
Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.
По информации следствия, осенью 2021 года представителю частной компании сказали, что если планирует та поставлять медицинское оборудование больницам Житомирщины, это необходимо согласовать с Сергеем Кузьминых. Нардеп обещал обеспечить победу в тендерах по закупке оборудования за государственный счет.
Первым таким учреждением стала больница №2 им. В.П. Павлусенко, для которой закупили оборудование на 40 млн грн.
Отмечается, что Кузьминых запросил у частной компании 30% сумм договоров, заключенных с больницей. Он считал эти деньги также гарантией будущего сотрудничества по закупкам оборудования для других больниц Житомирщины.
После получения оплаты от медучреждения по одному из тендеров - за систему ультразвуковой диагностики, Сергей Кузьминых попросил передать ему 30% от суммы договора - 558 тыс. грн.
Следователи установили, что нардеп планировал требовать деньги и по другим договорам, в частности на поставку МРТ (30% от 37,499 млн грн - 11,25 млн грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн грн - 398, 33 тыс. грн).
Кузьминых разоблачили 28 января 2022 года. Сообщается, что из-за "депутатского иммунитета" его не задерживали, а вызывали повесткой. Однако депутат игнорировал повестки и не являлся в следственные органы.
САП сообщает, что суд по делу Сергея Кузьминых был назначен на 15:00 7 февраля.
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