Насирова и Бахматюка подозревают в злоупотреблениях по возмещению НДС на сумму более 700 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ и САП сообщили экспредседателю ГФС Украины и его пособнику (советнику) о подозрении в получении 5,5 млн. дол. США и более 21 млн. евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга. По официальному курсу НБУ на момент совершения преступления это более 722 млн. грн. О подозрении в подкупе также сообщили и владельцу агрохолдинга.

"Сбор доказательной базы нуждался в значительной коммуникации с компетентными органами других государств, которую детективы НАБУ начали еще в 2017 году и осуществляют до сих пор", - говорится в сообщении.

Кроме разоблаченных эпизодов, экспредседатель ДФС с 2017 года обвинен в нанесении более 2 млрд грн ущерба государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений об отсрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, привлеченный в так называемой "газовой схеме" бывшего народного депутата Украины.

Отметим, по делу, вероятно, речь идет о бывшем главе ГФС Романе Насирове и агромагнате Олеге Бахматюке.

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