НАБУ и САП сообщили новое подозрение экс-нардепу Мартыненко
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату, экс-председателю комитета парламента по вопросам ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности в получении взятки и отмывании средств
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Должностное лицо получило от руководства чешской компании "Skoda JS as" (входит в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", принадлежащий российскому Газпромбанку) неправомерную выгоду в 311,6 тыс. евро за содействие в продвижении их интересов в Украине. Неправомерную выгоду перечислили под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, а в дальнейшем – легализовали", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что Мартыненко обвиняется также в другом деле, расследованном НАБУ и САП. По данным обвинения, он вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий ВостокГОК и Энергоатом. Общий ущерб составил более 6,4 млн евро и $17,2 млн.
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