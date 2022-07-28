Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Должностное лицо получило от руководства чешской компании "Skoda JS as" (входит в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", принадлежащий российскому Газпромбанку) неправомерную выгоду в 311,6 тыс. евро за содействие в продвижении их интересов в Украине. Неправомерную выгоду перечислили под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, а в дальнейшем – легализовали", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что Мартыненко обвиняется также в другом деле, расследованном НАБУ и САП. По данным обвинения, он вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий ВостокГОК и Энергоатом. Общий ущерб составил более 6,4 млн евро и $17,2 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb