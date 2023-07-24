НАБУ и САП разоблачили главу Государственной судебной администрации во взяточничестве
Председателя Государственной судебной администрации Алексея Сальникова разоблачили на подстрекательстве судей Верховного Суда к взятию взятки за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
Так, по данным следствия, Сальников 5 марта 2023 года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тыс. долларов. Из них 5 тысяч он должен был передать судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу этого предприятия. Еще 2 тыс. долларов он оставил бы себе за посреднические услуги.
Также глава ГСА обещал помочь в вынесении решения судьями Верховного Суда. В частности, он хотел привлечь к этому его бывшего председателя Всеволода Князева. Однако после разоблачения последней на получении взятки поведение Сальникова резко изменилось: он начал уклоняться от решения вопроса и не хотел возвращать полученные им деньги.
"В настоящее время детективы проводят обыск по месту работы главы ГСА Украины. Предварительная квалификация - ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины", - говорится в сообщении.
Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Вечером 15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. На следующий день по делу о коррупции в Верховном Суде Украины был задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек. Тогда же Верховный Суд Украины выразил недоверие Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды.
- Во время заседания 17 мая Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил жалобу по поводу задержания и содержания под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Впоследствии Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей экспредседателя Верховного Суда Князева, САП ходатайствует об аресте с залогом. 31 мая ВАКС отклонил апелляционную жалобу по изменению меры пресечения Князеву.
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