НАБУ и САП разоблачили главу Государственной судебной администрации во взяточничестве

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Так, по данным следствия, Сальников 5 марта 2023 года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тыс. долларов. Из них 5 тысяч он должен был передать судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу этого предприятия. Еще 2 тыс. долларов он оставил бы себе за посреднические услуги.

Также глава ГСА обещал помочь в вынесении решения судьями Верховного Суда. В частности, он хотел привлечь к этому его бывшего председателя Всеволода Князева. Однако после разоблачения последней на получении взятки поведение Сальникова резко изменилось: он начал уклоняться от решения вопроса и не хотел возвращать полученные им деньги.

"В настоящее время детективы проводят обыск по месту работы главы ГСА Украины. Предварительная квалификация - ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины", - говорится в сообщении.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.