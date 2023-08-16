Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"15 августа 2023 года НАБУ и САП разоблачили 5 человек – участников организованной группы, завладевшей земельными участками под Киевом площадью более 1200 га. Их действия привели к причинению более 1,8 млрд грн ущерба государству", – говорится в заявлении.

Среди подозреваемых предполагаемый организатор – экс-заместитель руководителя ГП "Главный научно-исследовательский и проектный институт Землеустройства", исполнители – двое бывших должностных лиц Госгеокадастра в Киевской области (один из них – сейчас руководитель одного из ЦОИВ) и пособники – двое физических лиц, связанных с эксуправлением Госгеокадастра.

Следствие установило, что в 2018-2019 годах организатор преступления, имея влияние на должностных лиц Госгеокадастра в Киевской области, а также связи с чиновниками в разных сферах, разработал схему завладения сельскохозяйственными землями находившимися в постоянном пользовании государственных предприятий.

"Для этого он привлек других соучастников, которые, среди прочего, подыскивали участников АТО, имеющих право на безвозмездное получение земельного участка. Детективы и прокуроры установили два эпизода преступной деятельности - завладение почти 920 га государственной земли в Фастове и около 284 га ГП "Пуща -Водица "близ города Киева", – объясняют в пресс-службе.

Участники обеспечили проведение инвентаризации земельных участков на территории города Фастова, внесли ложные сведения в документацию, а затем выделили на свои имена в частную собственность земельные участки, которые находились в постоянном пользовании ГП "ДГ "Дмитровка", говорится в материале. , ее перепродали третьим лицам официально по цене в 10 раз ниже рыночной стоимости.

Также подозреваемые пытались завладеть земельными участками на территории Софиевско-Борщаговского и Петропавловско-Борщаговского сельских советов общей площадью 284,32 га и рыночной стоимостью почти 1,2 млрд грн.

Сообщается, что злоумышленники подготовили жалобу в Министерство юстиции об отмене регистрации права пользования земельными участками ГП "Пущая Водица", а затем обеспечили предоставление этих участков в частную собственность на имя участников АТО.

В 2020-2021 годах НАБУ и САП наложили на все земли арест и издали запрет на их застройку, что позволило их сохранить для общины Киевщины.

Фото: НАБУ

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