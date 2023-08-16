НАБУ и САП разоблачили 5 человек, завладевших землей в Киевской области на 1,8 млрд грн
Правоохранители разоблачили пять человек, которые, вероятно, завладели земельными участками под Киевом площадью более 1200 га, причинив более 1,8 млрд грн ущерба государству
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
"15 августа 2023 года НАБУ и САП разоблачили 5 человек – участников организованной группы, завладевшей земельными участками под Киевом площадью более 1200 га. Их действия привели к причинению более 1,8 млрд грн ущерба государству", – говорится в заявлении.
Среди подозреваемых предполагаемый организатор – экс-заместитель руководителя ГП "Главный научно-исследовательский и проектный институт Землеустройства", исполнители – двое бывших должностных лиц Госгеокадастра в Киевской области (один из них – сейчас руководитель одного из ЦОИВ) и пособники – двое физических лиц, связанных с эксуправлением Госгеокадастра.
Следствие установило, что в 2018-2019 годах организатор преступления, имея влияние на должностных лиц Госгеокадастра в Киевской области, а также связи с чиновниками в разных сферах, разработал схему завладения сельскохозяйственными землями находившимися в постоянном пользовании государственных предприятий.
"Для этого он привлек других соучастников, которые, среди прочего, подыскивали участников АТО, имеющих право на безвозмездное получение земельного участка. Детективы и прокуроры установили два эпизода преступной деятельности - завладение почти 920 га государственной земли в Фастове и около 284 га ГП "Пуща -Водица "близ города Киева", – объясняют в пресс-службе.
Участники обеспечили проведение инвентаризации земельных участков на территории города Фастова, внесли ложные сведения в документацию, а затем выделили на свои имена в частную собственность земельные участки, которые находились в постоянном пользовании ГП "ДГ "Дмитровка", говорится в материале. , ее перепродали третьим лицам официально по цене в 10 раз ниже рыночной стоимости.
Также подозреваемые пытались завладеть земельными участками на территории Софиевско-Борщаговского и Петропавловско-Борщаговского сельских советов общей площадью 284,32 га и рыночной стоимостью почти 1,2 млрд грн.
Сообщается, что злоумышленники подготовили жалобу в Министерство юстиции об отмене регистрации права пользования земельными участками ГП "Пущая Водица", а затем обеспечили предоставление этих участков в частную собственность на имя участников АТО.
В 2020-2021 годах НАБУ и САП наложили на все земли арест и издали запрет на их застройку, что позволило их сохранить для общины Киевщины.
Фото: НАБУ
Предостережение. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Стражи порядка задержали преступную группу во главе с криминальным авторитетом, которая подделывала документы для завладения землей возле популярного курорта Буковель.
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