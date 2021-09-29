Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество НАБУ и САП провели обыски в компании, которую связывают с нардепом-"слугой" Куницким - "Схемы"

НАБУ и САП провели обыски в компании, которую связывают с нардепом-"слугой" Куницким - "Схемы"

29 сентября, 2021 среда
08:59

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски по делу, связанному с нардепом от "Слуги народа" Александром Куницким

Это изданию "Схемы" подтвердили два источника в НАБУ, а также помощник нардепа и руководитель группы компаний "Автоэнтерпрайз".

По данным источников издания, в НАБУ, обыски прошли в Харькове по адресу офиса "Автоэнтерпрайз" - группы компаний, занимающихся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

Читайте также: Нардеп-"слуга" Куницкий арендовал электрокар в десять раз дешевле и рассылал депутатские запросы в пользу арендодателя - "Схемы"

Подтвердил это в комментарии журналистам официальный руководитель и владелец фирмы Дмитрий Никонов, который также является помощником Куницкого. Никонов сообщил, что обыски прошли у него дома.

Читайте также: НАБУ открыло дело о взяточничестве в отношении нардепа-"слуги" Куницкого - "Схемы"

"И домой ко мне приходили. Забрали у меня два телефона и компьютер", - рассказал Никонов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

НАБУ
САП
обыски
Слуга народу
Александр Куницкий
Читайте также:
23 сентября, 2021 четверг
IBF удовлетворила ультиматум Лопеса перед боем за титулы, которые он отобрал у Ломаченко
26 сентября, 2021 воскресенье
Джошуа назвал неожиданную причину поражения от Усика
28 сентября, 2021 вторник
У Лопеса сорвалась защита титулов, которые он отобрал у Ломаченко
Киев
+8
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.49
    Покупка 26.49
    Продажа 26.71
  • EUR
    Покупка 30.84
    Продажа 31.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
29 сентября
11:28
В КНДР заявили об испытаниях гиперзвуковой ракеты
11:19
Легендарный боец Пакьяо подтвердил, что прощается с боксом и обратился к фанам
11:09
Данил Гетманцев
Гетманцев рассказал, сколько получил госбюджет за месяц налоговой амнистии
11:07
Оккупанты сорвали работу миссии ОБСЕ на границе РФ и оккупированной Луганщины
10:54
Деньги
Финансовое состояние большинства украинских семей ухудшилось за текущий год - соцопрос
10:54
"Даже если придется создать РФ серьезные проблемы": Кулеба заявил, что Украина с партнерами готовит условия для принуждения агрессора к миру
10:51
Скандал вокруг боя за отобранные у Ломаченко титулы получил неожиданное продолжение
10:37
СБУ завершила расследование по четырем статьям по делу о экс-нардепе Семенченко
10:36
Украина выразила Еврокомиссии позицию по газовому контракту России и Венгрии
10:35
Кто перед трагедией Бабьего Яра совершал теракты в Киеве, или Причем здесь советские спецслужбы
10:32
Под Киевом столкнулись грузовик и легковушка: два человека погибли, трое госпитализированы
10:19
Месси установил первое достижение в Лиге чемпионов в форме ПСЖ
10:14
Во всех школах Украины провели Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
10:03
Повалили на пол, били, обрили бороду: адвокат сообщила о пытках политзаключенного по "делу Хизб ут-Тахрир"
09:47
Александр Усик
Промоутер Фьюри призвал Джошуа отказаться от реванша с Усиком
09:41
PR
саммит мэров
4-й Международный саммит мэров в Киеве собрал более 50 городских глав
09:37
Военным в зоне ООС позволили отвечать оккупантам, - главнокомандующий ВСУ Залужный
09:22
Курс валют: доллар снизился в цене
09:22
Корона для Вернидуба: "Шериф" затролил "Реал" в Instagram после победы в ЛЧ
09:18
"Слуга народа" инициировала назначение выборов мэра Кривого Рога на март 2022 года
08:56
Беленюк показал, как с Усиком гнал вперед "Шахтер" в матче ЛЧ с "Интером"
08:49
"Бавария" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
08:46
COVID-19 тест
В Украине более 56 тыс. человек умерли от коронавируса, в течение суток - 217 смертей и 9666 новых заражений
08:41
"Зеленые" во Франции выбрали кандидата на пост президента
08:24
Ничего экстраординарного не создали: Украинский тренер "Шерифа" Вернидуб прокомментировал победу над "Реалом"
08:23
Без разрешения суда: оккупанты в Крыму ворвались к 74-летней матери добровольца, обыскали и задержали на несколько часов
08:09
30 знаковых книг
Главные книги страны: выбор, который должен сделать каждый
08:04
Поведение РФ в Крыму угрожает международному режиму нераспространения ядерного оружия, - Украина в ООН
08:00
Руслан Малиновский
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
07:53
Анонс
29 сентября "Еспресо" покажет спецпроект к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру
07:31
"Динамо" - "Десна"
"Бавария" - "Динамо": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
07:30
Россияне в зоне ООС применили запрещенное оружие, ранены двое украинских военных
07:12
Более трети владельцев паев боятся, что их заставят невыгодно продать земли, - аналитик Бурковский
07:00
Эксклюзив
Дэвид Саттер: Российские олигархи не могут быть привлечены к финансированию мемориала в Бабьем Яру
07:00
"Милан" - "Атлетико"
Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
00:26
Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Шахтера" после сенсационного 2-го тура
00:07
"Реал" - "Шериф"
"Шериф" Вернидуба сенсационно победил "Реал" в Испании
2021, вторник
28 сентября
23:55
ПСЖ - "Манчестер Сити"
Месси забил первый гол за ПСЖ и принес команде победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
22:58
Дмитрий Разумков
Депутатов намеренно ввели в заблуждение при рассмотрении закона об олигархах, - Разумков
22:38
Томас Тухель
Я тренер, я не эксперт по COVID, - тренер "Челси" отказался убеждать футболистов вакцинироваться
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV