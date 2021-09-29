НАБУ и САП провели обыски в компании, которую связывают с нардепом-"слугой" Куницким - "Схемы"
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски по делу, связанному с нардепом от "Слуги народа" Александром Куницким
Это изданию "Схемы" подтвердили два источника в НАБУ, а также помощник нардепа и руководитель группы компаний "Автоэнтерпрайз".
По данным источников издания, в НАБУ, обыски прошли в Харькове по адресу офиса "Автоэнтерпрайз" - группы компаний, занимающихся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.
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Подтвердил это в комментарии журналистам официальный руководитель и владелец фирмы Дмитрий Никонов, который также является помощником Куницкого. Никонов сообщил, что обыски прошли у него дома.
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"И домой ко мне приходили. Забрали у меня два телефона и компьютер", - рассказал Никонов.
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