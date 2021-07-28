НАБУ и САП просят Высший антикоррупционный суд арестовать Януковича и его сына

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



Как говорится в сообщении, они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением.



Отмечается, что Виктора Януковича и его сына подозревают в деле о Межигорье в присвоении имущества и отмывании полученных преступным путем доходов.



"НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов", - отметили в Бюро.

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