НАБУ и САП просят Высший антикоррупционный суд арестовать Януковича и его сына
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратились в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Как говорится в сообщении, они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением.
Отмечается, что Виктора Януковича и его сына подозревают в деле о Межигорье в присвоении имущества и отмывании полученных преступным путем доходов.
"НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов", - отметили в Бюро.
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