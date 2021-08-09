НАБУ допрашивало Коломойского по делу ПриватБанка, - Сытник

Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник на брифинге, передает РБК-Украина .

Он отметил, что олигарх был допрошен детективами.

"Я знаю точно, что проводились с ним следственные действия", - сообщил Сытник.



Глава НАБУ отказался ответить на вопрос, получало ли бюро запрос от США относительно помощи в делах против Коломойского.

15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам ПриватБанка - экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд грн

22 февраля экс-главе правления ПриватБанка Дубилету, бывшему заместителю главы правления банка Владимиру Яценко и бывшей руководительнице одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

29 марта НАБУ объявило в розыск экс-главу правления ПриватБанка Дубилета

Дубилет заявил, что правоохранительные органы располагают сведениями о его местонахождении

Судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-главе правления ПриватБанка Александру Дубилету.

Апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилету