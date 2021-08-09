НАБУ допрашивало Коломойского по делу ПриватБанка, - Сытник
Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины провели следственные действия с бывшим совладельцем ПриватБанка Игорем Коломойским
Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник на брифинге, передает РБК-Украина .
Он отметил, что олигарх был допрошен детективами.
"Я знаю точно, что проводились с ним следственные действия", - сообщил Сытник.
Глава НАБУ отказался ответить на вопрос, получало ли бюро запрос от США относительно помощи в делах против Коломойского.
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