НАБУ допрашивает Труханова, - СМИ
Национальное антикоррупционное бюро Украины в пятницу, 23 декабря, проводит допрос мэра Одессы Геннадия Труханова
Об этом сообщает "Думская".
Отмечают, что мэр Одессы допрашивается сотрудниками НАБУ. Об этом "Думской" рассказали источники в правоохранительных органах.
- 29 октября президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел проверить действия и высказывания Труханова.
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