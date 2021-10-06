Наблюдательный совет Укрэксимбанка отстранила Мецгера и временно назначила Ермакова председателем правления

Об этом сообщила пресс-служба Укрэксимбанка.



Согласно сообщению, наблюдательный совет Укрэксимбанка на экстренном внеочередном заседании отстранил председателя правления Мецгера от осуществления полномочий на время проведения расследования.



Отмечается, что временно исполняющим обязанности председателя правления банка назначен Сергей Ермаков.



В пресс-службе добавили, что результатом внутреннего расследования будет окончательное решение наблюдательного совета относительно полномочий Мецгера.



Отметим, Сергей Ермаков до этого назначения был членом правления Укрэксимбанка.

С апреля 2006 года по октябрь 2016-го Ермаков занимал должности от начальника отдела до директора Департамента планирования и финансового анализа, заместителя финансового директора, вице-президента, директора по стратегии, вице-президента Открытого акционерного общества "Альфа-Банк".



С 2016 по 2017 год он работал финансовым директором, членом правления Укрсоцбанка, с октября по декабрь 2017 года - советником председателя совета директоров в Группе ТАС, а с 2017 по 2019 год - заместителем председателя ТАСкомбанка.