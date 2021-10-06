Наблюдательный совет Укрэксимбанка отстранила Мецгера и временно назначила Ермакова председателем правления
Наблюдательный совет Укрэксимбанка отстранил председателя Мецгера на время проведения расследования в связи с нападением на журналистов "Радио Свобода" и временно назначил Сергея Ермакова председателем правления
Об этом сообщила пресс-служба Укрэксимбанка.
Согласно сообщению, наблюдательный совет Укрэксимбанка на экстренном внеочередном заседании отстранил председателя правления Мецгера от осуществления полномочий на время проведения расследования.
Отмечается, что временно исполняющим обязанности председателя правления банка назначен Сергей Ермаков.
В пресс-службе добавили, что результатом внутреннего расследования будет окончательное решение наблюдательного совета относительно полномочий Мецгера.
Отметим, Сергей Ермаков до этого назначения был членом правления Укрэксимбанка.
С апреля 2006 года по октябрь 2016-го Ермаков занимал должности от начальника отдела до директора Департамента планирования и финансового анализа, заместителя финансового директора, вице-президента, директора по стратегии, вице-президента Открытого акционерного общества "Альфа-Банк".
С 2016 по 2017 год он работал финансовым директором, членом правления Укрсоцбанка, с октября по декабрь 2017 года - советником председателя совета директоров в Группе ТАС, а с 2017 по 2019 год - заместителем председателя ТАСкомбанка.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с председателем "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство "Укрэксимбанка", который принадлежит государству, должно было сделать все для недопущения конфликта с журналистами проекта "Схемы".
- В посольстве США надеются на прозрачное расследование инцидента.
- В Офисе президента выступили за отстранение Евгения Мецгера с поста председателя правления "Укрэксимбанка".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.5
-
EUR
Покупка 30.32Продажа 30.72
- Актуальное
- Важное