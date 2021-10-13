Наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил нового и.о. председателя правления
Наблюдательный совет "Центрэнерго" уволил и.о. председателя правления Юрия Власенко и назначил вместо него Виталия Довгаля
Об этом сообщила пресс-служба "Ценренерго".
Согласно сообщению, наблюдательный совет "Центрэнерго" уволила и.о. генерального директора Юрия Власенко от должности в соответствии с поданным им заявлением по собственному желанию. Вместо него на должность и.о. главы предприятия был назначен Виталий Довгаль.
Отмечается, что Довгаль становится членом правления "Центрэнерго" с февраля 2021 года.
В пресс-службе напомнили, что Власенко возглавлял "Центрэнерго" как антикризисный менеджер по 26 февраля 2021, когда произошла смена руководства предприятия.
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