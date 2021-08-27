Наблюдательный совет назначил нового заместителя главы ПриватБанка: за что он будет отвечать

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.



Согласно сообщению, наблюдательный совет ПриватБанка утвердила новую структуру и состав правления банка. В частности, по итогам конкурсного отбора на вновь созданную должность заместителя главы правления по вопросам реорганизации и проблемных активов назначен Игорь Лебединца.



Отмечается, что на новой должности Лебединец будет координировать реализацию распределения ПриватБанка на "хороший" и "плохой" банк.



По информации пресс-службы, ранее Лебединец занимал должность члена правления по вопросам сети и проблемной задолженности, на которой координировал трансформацию сети банка и внедрял эффективную структуру и современные стандарты управления.



Кроме того, наблюдательный совет назначил Галину Пахачук советником главы правления банка по вопросам стратегии по токсического портфеля. До этого Пахачук почти пять лет занимала должность заместителя главы правления по вопросам управления проблемными активами.



В пресс-службе отметили, что новая структура правления ПриватБанка вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Напомним, 13 августа Кабмин утвердил новую стратегию развития ПриватБанка, которая предусматривает разделение банка на "хороший" и "плохой" с последующей приватизацией "хорошего банка".