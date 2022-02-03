Наблюдательный совет Киево-Могилянской академии осудил решение Минобразования об объявлении повторного конкурса на должность президента ЗВО

Об этом идет речь на сайте университета.



"Наблюдательный совет НаУКМА как представитель Министерства образования и науки Украины осуждает решение МОН Украины об объявлении нового конкурса на занятие должности президента НаУКМА", - говорится в сообщении.



28 января 2022 года Организационный комитет по выборам президента Киево-Могилянской академии установил результат выборов на пост президента и направил соответствующую документацию в Минобразования.



"Закон определяет исчерпывающий перечень оснований для объявления нового конкурса на замещение должности руководителя высшего образования и не предоставляет МОН Украины полномочий оценивать решение организационного комитета по установлению результата выборов и определению победителя", - подчеркнули в Наблюдательном совете.



В сообщении говорится, что обнародованное 2 февраля решение Минобразования об объявлении нового конкурса на занятие должности президента ЗВО приняли за пределами его полномочий по государственному контролю в сфере высшего образования, а потому оно противоправно.



"Такие действия должностных лиц МОН Украины являются противоправным вмешательством в выборы президента НаУКМА, нарушают право университета на автономию и самоуправление и имеют признаки злоупотребления властью или служебным положением", - отметили в заявлении.



Наблюдательный совет требует от Минобразования прекратить нарушение закона и незамедлительно завершить все процедуры, связанные с подписанием контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb