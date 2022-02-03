Наблюдательный совет Киево-Могилянской академии осудил решение Минобразования об объявлении повторного конкурса на должность президента ЗВО
Наблюдательный совет Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) осудил решение МОН объявить повторный конкурс на должность президента ЗВО и призвал завершить все процедуры по подписанию контракта с избранным президентом Сергеем Квитом
Об этом идет речь на сайте университета.
"Наблюдательный совет НаУКМА как представитель Министерства образования и науки Украины осуждает решение МОН Украины об объявлении нового конкурса на занятие должности президента НаУКМА", - говорится в сообщении.
28 января 2022 года Организационный комитет по выборам президента Киево-Могилянской академии установил результат выборов на пост президента и направил соответствующую документацию в Минобразования.
"Закон определяет исчерпывающий перечень оснований для объявления нового конкурса на замещение должности руководителя высшего образования и не предоставляет МОН Украины полномочий оценивать решение организационного комитета по установлению результата выборов и определению победителя", - подчеркнули в Наблюдательном совете.
В сообщении говорится, что обнародованное 2 февраля решение Минобразования об объявлении нового конкурса на занятие должности президента ЗВО приняли за пределами его полномочий по государственному контролю в сфере высшего образования, а потому оно противоправно.
"Такие действия должностных лиц МОН Украины являются противоправным вмешательством в выборы президента НаУКМА, нарушают право университета на автономию и самоуправление и имеют признаки злоупотребления властью или служебным положением", - отметили в заявлении.
Наблюдательный совет требует от Минобразования прекратить нарушение закона и незамедлительно завершить все процедуры, связанные с подписанием контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом.
- Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов на пост президента. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал больше 50% голосов. Были назначены повторные выборы.
- Экс-министр образования Украины Сергей Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили ящик с бюллетенями.
- Впоследствии стало известно, что Квит победил на выборах президента НаУКМА.
- 1 февраля 2022 года Сергей Шкарлетт заявил, что МОН не будет признавать результаты конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии и издаст приказ о новых выборах, поскольку предыдущие считает проведенными с нарушением процедур. Впоследствии МОН объявил новый конкурс на должность президента "Могилянки".
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к министру образования Сергею Шкарлету с требованием объяснить отказ МОН признавать результаты выборов главы Киево-Могилянской академии и назначение повторных выборов.
- 3 февраля 2022 года студенты Киево-Могилянской академии поддержали бессрочную забастовку против непризнания Шкарлетом выборов руководителя заведения.
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