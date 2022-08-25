Об этом сообщает портал Delfi.

Как отмечает портал, обелиск упал в 16:43. Демонтаж стелы занял около семи часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Некоторые наблюдатели встретили падение обелиска аплодисментами.

Подготовительные работы по сносу памятника начали в понедельник, 22 августа. Территорию вокруг оградили, власти призвали не приходить к месту проведения работ. За соблюдением общественного порядка следили полицейские.

Снос всех элементов советского мемориального ансамбля занял три дня. Во вторник снесли группу скульптур, изображающих советских воинов, в среду – скульптуру, олицетворявшую образ Ники.

23 июня в Латвии вступил в силу закон "О запрете экспонирования и демонтаже объектов, прославляющих советский и нацистский режимы на территории Латвийской Республики". Он оговаривал срок и организацию процедуры сноса памятника в парке Победы в Риге. Также закон делегировал латвийскому правительству составление списка других подобных объектов на территории страны, подлежащих демонтажу. В конце июня в стране было принято решение, что снести нужно 69 таких объектов. А в середине июля латвийский кабмин поддержал это решение.

По подсчетам журналистов, с 24 февраля в Европе было демонтировано более 20 советских военных монументов. В Латвии – 3.

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