Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 950 нарушений "режима тишины" за четыре дня
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в период с 5 по 9 января 943 нарушения режима прекращения огня: 152 в Донецкой области и 791 - в Луганской
Об этом сообщается в ежедневном отчете №4/2022, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 10 января.
Так, в Донецкой области в период с вечера 5 по вечера 9 января Миссия зафиксировала 152 нарушения режима прекращения огня, в том числе 38 взрывов неопределенного происхождения.
Наблюдатели отмечают, что большинство нарушений режима прекращения огня произошло в районах к востоку от н. п. Талаковка (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка) и к северу от н. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка).
В Луганской области за тот же период СММ зафиксировала 791 нарушение режима прекращения огня, в том числе 213 взрывов (45 разрывов боеприпасов, два взрыва в воздухе и 166 взрывов неопределенного происхождения).
Практически все нарушения произошли вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска), где 544 таких случая зафиксировано около полудня 9 января.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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