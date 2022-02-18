Наблюдатели ОБСЕ уходят в отпуска на фоне усиления русской агрессии, ядром мониторинговой миссии в Украине стали наблюдатели из РФ и стран СНГ, - Радио Свобода

Об этом со ссылкой на разведывательные органы Украины сообщает Радио Свобода.



"Согласно информации, которую журналисты проекта Радио Свобода "Донбасс Реалии" получили в одном из разведывательных органов Украины - более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников воспользовались такой возможностью. В то же время, почти все иностранные международные наблюдатели, кроме граждан РФ и некоторых стран СНГ, получили от своих дипломатических учреждений предупреждения на эвакуацию", - говорится в сообщении.



Издание передает, что теперь ядром СММ ОБСЕ в Украине стали наблюдатели из России (более 90 человек) и стран СНГ.



Радио Свобода направила запрос в СММ, там эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.



"В то же время сослались на сообщения для прессы от 13 февраля, в котором говорится, что отдельные государства-участники ОБСЕ решили, что их гражданам, командированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней", - говорится в сообщении.



Напомним, в течение 17 февраля захватчики в ООС 60 раз нарушили "тишину" в ООС, 43 из которых - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. По состоянию на вечер 18 февраля российские оккупанты 53 раза нарушили режим прекращения огня.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена освобождать оккупированные территории силовым путем, и есть большая угроза, что россияне на Донбассе будут проводить провокации, в которых обвинят Вооруженные Силы Украины.

Командующий Объединенных сил Александр Павлюк заявил, что существует вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных.