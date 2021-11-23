Наблюдатели ОБСЕ обнаружили танк кафиров в жилой зоне Луганска
23 ноября миссия ОБСЕ обнаружила танк вооруженных формирований РФ в жилой зоне Луганска
Об этом сообщили в штабе ООС .
"В зоне действий так называемого 2-го армейского корпуса ЗФ РФ, в пределах жилой застройки города Луганска был зафиксирован танк Т-64. Такое, якобы, незначительное количество выявленных нарушений объясняется многочисленными препятствиями, которые совершают работе представителей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях формирование Российской Федерации", - говорится в заявлении.
Также в пресс-центре ООС сообщают, что российские оккупанты ограничивали передвижение наблюдателей ОБСЕ на блокпосте вооруженных формирований РФ вблизи Минерального Донецкой области, в неконтролируемом украинскими властями пункте пропуска на границе и на железнодорожной станции "Красная Могила" в Вознесениновке Луганской области.
Кроме того, оккупанты глушили беспилотники ОБСЕ средствами радиоэлектронной борьбы.
- Напомним, 23 ноября разведка сообщила , что Россия проводит военные учения в ОРДЛО с привлечением мобилизационного резерва.
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