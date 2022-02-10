Наблюдатели ОБСЕ обнаружили более 100 танков оккупантов на трех полигонах в ОРДЛО

Об этом говорится в ежедневном отчете №30/2022 СММ ОБСЕ.

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, Миссия зафиксировала 102 танка на трех полигонах возле Покровки, Круглика и Тернового", - говорится в отчете.

Отмечается, что 5 февраля в ходе воздушного наблюдения было обнаружено 17 танков неустановленного типа на полигоне близ Покровки, где также размещались 17 боевых бронированных машин.

Также наблюдатели обнаружили 27 танков на полигоне у Круглика и 9 – на полигоне у Тернового.

На полигоне близ Тернового 7 февраля беспилотник миссии обнаружил 49 танков (Т-72 – 39 единиц, Т-64 – 10 единиц). Также на этом полигоне кафиров находились реактивная система залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) и десять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), размещенных с нарушением линий отвода.

Также в ОБСЕ было названо количество нарушений режима тишины.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 взрывов (1 взрыв в воздухе и 6 взрывов неопределенного происхождения)", - говорится в отчете.

Как сообщается, четыре нарушения произошли в районе севернее н. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка), а еще три – к северу от н. п. Старопетровское (неподконтрольное правительству, 35 км северо-восточнее Донецка).

По оценке наблюдателей, последние три указанных взрыва неопределенного происхождения были связаны с учениями с боевой стрельбой, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года о запрете таких учений в зоне безопасности.

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