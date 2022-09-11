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Главная война с Россией "Наблюдатели" на псевдореферендумах и "перебрасывание" войск РФ на Харьковщине: Центр при СНБО назвал манипуляции РФ на оккупированных территориях

"Наблюдатели" на псевдореферендумах и "перебрасывание" войск РФ на Харьковщине: Центр при СНБО назвал манипуляции РФ на оккупированных территориях

11 сентября, 2022 воскресенье
22:03
война с Россией

Центр противодействия дезинформации обнародовал новые манипуляции и фейки РФ на оккупированных территориях Юга и Востока Украины

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .

В Запорожье россияне для легитимизации псевдореферендумов на международной арене россияне готовят "независимых наблюдателей". В частности, в их числе могут быть граждане ЕС.

В Херсонской области оккупанты требуют рассказывать школьникам пропаганду с искаженным пониманием исторических событий и распространяют тезисы о якобы только общем будущем Украины и России.

В Мариуполе Донецкой области они отпраздновали годовщину "освобождения Донецка от фашистов".

В Луганской области захватчики "мобилизуют" пожилых мужчин с хроническими болезнями. Отказаться от этого нельзя, ведь россияне могут расстреливать уклоняющихся.

Отступление кафиров из Харьковщины Минобороны РФ назвало "опрокидыванием". С помощью манипуляций оккупанты надеются уменьшить количество "беспокоящихся" россиян.

  • 9 сентября Центр при СНБО назвал "нарратив дня" в России. Им стали слова пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой о том, что Украина якобы стремится сознательно испортить "дружеские отношения" с Россией, отменив соглашение о безвизе.

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