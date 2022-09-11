"Наблюдатели" на псевдореферендумах и "перебрасывание" войск РФ на Харьковщине: Центр при СНБО назвал манипуляции РФ на оккупированных территориях
Центр противодействия дезинформации обнародовал новые манипуляции и фейки РФ на оккупированных территориях Юга и Востока Украины
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .
В Запорожье россияне для легитимизации псевдореферендумов на международной арене россияне готовят "независимых наблюдателей". В частности, в их числе могут быть граждане ЕС.
В Херсонской области оккупанты требуют рассказывать школьникам пропаганду с искаженным пониманием исторических событий и распространяют тезисы о якобы только общем будущем Украины и России.
В Мариуполе Донецкой области они отпраздновали годовщину "освобождения Донецка от фашистов".
В Луганской области захватчики "мобилизуют" пожилых мужчин с хроническими болезнями. Отказаться от этого нельзя, ведь россияне могут расстреливать уклоняющихся.
Отступление кафиров из Харьковщины Минобороны РФ назвало "опрокидыванием". С помощью манипуляций оккупанты надеются уменьшить количество "беспокоящихся" россиян.
- 9 сентября Центр при СНБО назвал "нарратив дня" в России. Им стали слова пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой о том, что Украина якобы стремится сознательно испортить "дружеские отношения" с Россией, отменив соглашение о безвизе.
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