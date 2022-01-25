Наблюдателей ОБСЕ от Латвии не пропустили в Смоленскую и Брянскую области для контроля вооружения

Об этом сообщает Министерство обороны Латвии.



Латвийские офицеры должны были посетить районы Брянска и Смоленска в России для контроля за вооружениями в рамках ОБСЕ 24-29 января, однако 21 января инспекция была официально отклонена Москвой. Между тем, Минобороны РФ опубликовало на своем сайте ложное заявление о прибытии четырех латвийских инспекторов 24 января.



Формальной причиной отказа от проверки стала сложная ситуация с коронавирусом.



"Учитывая массовое наращивание российских войск у границы с Украиной и категорическое отрицание каких-либо намерений напасть на страну, такие действия вызвали серьезную обеспокоенность. Отказ от инспекции из-за протоколов безопасности COVID-19 является плохим оправданием и вызывает серьезные подозрения в том, что Россия хочет что-то скрыть, не раскрывая фактических масштабов и намерений своих военных перемещений, как того требует структура сотрудничества ОБСЕ", - подчеркнул министр обороны Латвии Артис Пабрикс.



Представители Латвии должны были оценить масштабы военных маневров и установить, должна ли Россия отчитываться о своей деятельности в соответствии с процедурами предварительного уведомления Венского документа. Основной целью проверки был сбор информации о подразделениях, дислоцированных в этих регионах, в том числе данные об их составе, задачах и деятельности.



В министерстве подчеркивают, что проверки и соблюдение обязательств по контролю над вооружениями стали абсолютно решающими в то время, когда Россия проводит широкомасштабные военные учения с Беларусью и осуществляет массовые военные наращивания на украинской границе.



Смоленская область РФ граничит с Беларусью, а Брянская – с Беларусью и Украиной.



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