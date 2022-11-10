"Наблюдаем за маневрами врага": в ОК "Юг" рассказали, что происходит на Херсонщине
Российская армия перемещает живую силу и технику в Херсонской области, но часть коккупантов все же остается на правом берегу
Об этом рассказала руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .
"Мы наблюдаем за маневрами врага. Действительно, они происходят в определенной части. Они (войска РФ, – ред.) перемещают вооружение, технику и подразделения, но при этом еще остаются силы и на правом берегу. В любом случае сейчас идет военная" операция, условия и направления которой мы не разглашаем, а производим свою работу", - сказала она.
Гуменюк подчеркнула, что линия фронта на юге продолжает меняться под движением и натиском украинских сил, но пока комментировать ситуацию неуместно.
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