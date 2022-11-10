Об этом рассказала руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .

"Мы наблюдаем за маневрами врага. Действительно, они происходят в определенной части. Они (войска РФ, – ред.) перемещают вооружение, технику и подразделения, но при этом еще остаются силы и на правом берегу. В любом случае сейчас идет военная" операция, условия и направления которой мы не разглашаем, а производим свою работу", - сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что линия фронта на юге продолжает меняться под движением и натиском украинских сил, но пока комментировать ситуацию неуместно.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра.

В Минобороны Украины заявили , что говорить об уходе войск РФ преждевременно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb