Об этом сообщил глава Укрэнерго у себя в facebook.

"Ситуация серьезная, самая серьезная за всю историю, но мы сохраняем управляемость системой. Враг снова поразил украинскую энергосеть - под огнем оказались объекты по всей стране. С начала октября это уже шестая массированная атака на энергетическую инфраструктуру страны, на этот раз самая большая: около ста ракет. Каждая ракета летела с целью погрузить Украину во тьму", - говорится в сообщении.

Кроме того, он также отметил, что эта атака была осуществлена в момент начала пикового потребления, поэтому энергетикам сейчас трудно справиться с нагрузкой.

Также глава ведомства подчеркнул, что главная задача Укрэнерго сейчас – сохранить управляемость энергосистемы и именно для этого применяются аварийные отключения.

"Если мы вводим отключение - значит система все еще управляема. От чего мы защищаем всех - от коллапса энергосистемы, на который надеется враг", - сказал он.

Он также призвал граждан соблюдать те же правила, о которых местные и центральные власти напоминают обычно, а именно: "набирайте запасы воды, заряжайте аккумуляторы и мобильные телефоны".

15 ноября враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ривне, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

15 ноября украинская ПВО сбила 73 ракеты и 10 дронов-камикадзе во время массированной атаки.

Также в результате обстрелов энергетических объектов по всей Украине введены аварийные отключения света

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb