"Набирайте воду, заряжайте аккумуляторы и телефоны": глава Укрэнерго прокомментировал обстрелы энергосистемы Россией
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с критической инфраструктурой Украины после обстрелов более серьезная, чем когда-либо
Об этом сообщил глава Укрэнерго у себя в facebook.
"Ситуация серьезная, самая серьезная за всю историю, но мы сохраняем управляемость системой. Враг снова поразил украинскую энергосеть - под огнем оказались объекты по всей стране. С начала октября это уже шестая массированная атака на энергетическую инфраструктуру страны, на этот раз самая большая: около ста ракет. Каждая ракета летела с целью погрузить Украину во тьму", - говорится в сообщении.
Кроме того, он также отметил, что эта атака была осуществлена в момент начала пикового потребления, поэтому энергетикам сейчас трудно справиться с нагрузкой.
Также глава ведомства подчеркнул, что главная задача Укрэнерго сейчас – сохранить управляемость энергосистемы и именно для этого применяются аварийные отключения.
"Если мы вводим отключение - значит система все еще управляема. От чего мы защищаем всех - от коллапса энергосистемы, на который надеется враг", - сказал он.
Он также призвал граждан соблюдать те же правила, о которых местные и центральные власти напоминают обычно, а именно: "набирайте запасы воды, заряжайте аккумуляторы и мобильные телефоны".
- 15 ноября враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ривне, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- 15 ноября украинская ПВО сбила 73 ракеты и 10 дронов-камикадзе во время массированной атаки.
- Также в результате обстрелов энергетических объектов по всей Украине введены аварийные отключения света
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