"Набег орды": Укрзализныця предупредила о возможных сбоях в работе онлайн-сервисов из-за хакерских атак
Онлайн-сервисы Укрзализныци работают с техническими сбоями из-за хакерских атак
Об этом Укрзализныця сообщила в Телеграм.
"Снова видим набеги орды на наши сервисы онлайн-продаж и линию поддержки, могут быть временные сбои", - говорится в сообщении.
В госкомпании добавили, что кассы на вокзалах работают в штатном режиме, поезда курсируют по расписанию.
- Напомним, с 22 апреля Укрзализныця возобновила сообщение между Киевом и Сумами.
- 16 апреля Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с Черниговом.
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