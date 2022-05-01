"Набег орды": Укрзализныця предупредила о возможных сбоях в работе онлайн-сервисов из-за хакерских атак

Об этом Укрзализныця сообщила в Телеграм.



"Снова видим набеги орды на наши сервисы онлайн-продаж и линию поддержки, могут быть временные сбои", - говорится в сообщении.



В госкомпании добавили, что кассы на вокзалах работают в штатном режиме, поезда курсируют по расписанию.

Напомним, с 22 апреля Укрзализныця возобновила сообщение между Киевом и Сумами.

16 апреля Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с Черниговом.

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