Снимки компании Planet Labs были опубликованы в твиттере.

"Несколько новых систем противовоздушной обороны ТОР на острове, недавно доставленных краном 9 июня", - говорится в фото.

6 июня стало известно, что россияне переместили средства противовоздушной обороны на остров Змеиный в Черном море.

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун".

18 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что крейсер был поражен двумя противокорабельными ракетами "Нептун" .

13 мая украинская разведка сообщила, что Россия разместила комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2" на захваченном острове Змеиный.

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