На Змеином зафиксировали новые ПВО российских захватчиков
С 10 июня на спутниковых снимках острова Змеиный заметили размещение рашистами новых комплексов противовоздушной обороны
Снимки компании Planet Labs были опубликованы в твиттере.
"Несколько новых систем противовоздушной обороны ТОР на острове, недавно доставленных краном 9 июня", - говорится в фото.
- 6 июня стало известно, что россияне переместили средства противовоздушной обороны на остров Змеиный в Черном море.
- Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун".
- 18 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что крейсер был поражен двумя противокорабельными ракетами "Нептун" .
- 13 мая украинская разведка сообщила, что Россия разместила комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2" на захваченном острове Змеиный.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное