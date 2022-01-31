На зимовку в Антарктиду в этом году отправятся 15 полярников
Национальный антарктический научный центр утвердил состав зимовочного отряда 27-й Украинской антарктической экспедиции - в этом году на станцию "Вернадский" отправятся 15 полярников
Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр в Facebook.
"Определен состав зимовочного отряда 27-й Украинской антарктической экспедиции, который в марте отправится на станцию "Академик Вернадский" и будет работать там больше года", - говорится в сообщении.
В Национальном антарктическом научном центре отметили, что на этот раз в команде будет больше ученых, чем обычно. Так, в Антарктиду отправятся три женщины и один из самых молодых участников экспедиций за все годы.
"За время украинских антарктических экспедиций количество зимовщиков менялось от 10 до 15 человек, но в последние годы отбирали именно 12 - пятеро из команды жизнеобеспечения станции и семеро ученых. На этот раз мы решили усилить научную часть команды, поэтому в 27-й УАЭ будет 14 участников: 9 ученых, по 3 по каждому направлению - геофизика, метеорология, биология, и традиционно врач, повар, дизелист, механик и сисадмин", - рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.
Он пояснил, что увеличение количества ученых позволит Украине развивать научные исследования в Антарктике, которые сейчас особенно актуальны для всего мира.
"За последние годы были значительно усилены возможности исследований на станции: модернизирована биологическая лаборатория, установлен ряд новых приборов для метеорологических и геокосмических измерений. Эти новые возможности обусловили необходимость расширить научную группу", - написали в НАНЦ.
Одной из задач метеорологов экспедиции станет участие в международном проекте "Год полярных предвидений". Кроме того, ученые будут расширять программу наблюдений озонового слоя.
- Напомним, 28 января научно-исследовательское судно "Ноосфера" отправилось в свой первый рейс в Антарктиду, это первый выход украинского корабля в Южный океан за 20 лет.
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