На зимовку в Антарктиду в этом году отправятся 15 полярников

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр в Facebook.



"Определен состав зимовочного отряда 27-й Украинской антарктической экспедиции, который в марте отправится на станцию "Академик Вернадский" и будет работать там больше года", - говорится в сообщении.



В Национальном антарктическом научном центре отметили, что на этот раз в команде будет больше ученых, чем обычно. Так, в Антарктиду отправятся три женщины и один из самых молодых участников экспедиций за все годы.



"За время украинских антарктических экспедиций количество зимовщиков менялось от 10 до 15 человек, но в последние годы отбирали именно 12 - пятеро из команды жизнеобеспечения станции и семеро ученых. На этот раз мы решили усилить научную часть команды, поэтому в 27-й УАЭ будет 14 участников: 9 ученых, по 3 по каждому направлению - геофизика, метеорология, биология, и традиционно врач, повар, дизелист, механик и сисадмин", - рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.



Он пояснил, что увеличение количества ученых позволит Украине развивать научные исследования в Антарктике, которые сейчас особенно актуальны для всего мира.



"За последние годы были значительно усилены возможности исследований на станции: модернизирована биологическая лаборатория, установлен ряд новых приборов для метеорологических и геокосмических измерений. Эти новые возможности обусловили необходимость расширить научную группу", - написали в НАНЦ.



Одной из задач метеорологов экспедиции станет участие в международном проекте "Год полярных предвидений". Кроме того, ученые будут расширять программу наблюдений озонового слоя.

Напомним, 28 января научно-исследовательское судно "Ноосфера" отправилось в свой первый рейс в Антарктиду, это первый выход украинского корабля в Южный океан за 20 лет.