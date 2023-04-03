Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Как предварительно установили полицейские Киевщины, около 07:30 поток автомобилей двигался в сторону Киева. Водители, ехавшие в средней полосе, остановились для предоставления преимущества.

Известно, что в это время водитель левой тоже притормозили. А водитель автобуса Setra не отреагировал на смену дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди. В результате этого, предварительно, 9 автомобилей получили различные повреждения.

"По состоянию на 08:30 за помощью на месте происшествия уже обратились два человека - водитель авто Mitsubishi и водитель BMW. Еще до 10 человек получили гематомы и ушибы. На месте ДТП продолжают работать правоохранители", - говорится в сообщении.