На Житомирской трассе под Киевом столкнулись автобус и девять легковых автомобилей, есть пострадавшие
На Житомирской трассе в Киевской области утром в понедельник, 3 апреля, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие: 10 транспортных средств столкнулись возле Капитановки
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
Как предварительно установили полицейские Киевщины, около 07:30 поток автомобилей двигался в сторону Киева. Водители, ехавшие в средней полосе, остановились для предоставления преимущества.
Известно, что в это время водитель левой тоже притормозили. А водитель автобуса Setra не отреагировал на смену дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди. В результате этого, предварительно, 9 автомобилей получили различные повреждения.
"По состоянию на 08:30 за помощью на месте происшествия уже обратились два человека - водитель авто Mitsubishi и водитель BMW. Еще до 10 человек получили гематомы и ушибы. На месте ДТП продолжают работать правоохранители", - говорится в сообщении.
- 19 марта народный депутат от партии "Слуга Народа" Владимир Гевко стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек.
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