На Житомирщине в руках 13-летнего мальчика сдетонировал запал гранаты: ребенок в больнице

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По предварительной информации, запал от ручной гранаты парень нашел вблизи железнодорожного пути. Он сдетонировал у него в руках. Ребенок получил значительные травмы и находится в больнице.



"В День знаний хотим еще раз напомнить, что безопасность и жизнь наших детей превыше всего. И об этом, в первую очередь, следует позаботиться родителям! Рассказывайте детям, что любые подозрительные предметы ни в коем случае нельзя трогать! Ведь это смертельно опасно!", - призвали чрезвычайники.