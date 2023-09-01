На Житомирщине в руках 13-летнего мальчика сдетонировал запал гранаты: ребенок в больнице
В городе Малин Житомирской области, в пятницу, 1 сентября, в руках 13-летнего мальчика сдетонировал запал от ручной гранаты, в результате чего ребенок оказался в больнице
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По предварительной информации, запал от ручной гранаты парень нашел вблизи железнодорожного пути. Он сдетонировал у него в руках. Ребенок получил значительные травмы и находится в больнице.
"В День знаний хотим еще раз напомнить, что безопасность и жизнь наших детей превыше всего. И об этом, в первую очередь, следует позаботиться родителям! Рассказывайте детям, что любые подозрительные предметы ни в коем случае нельзя трогать! Ведь это смертельно опасно!", - призвали чрезвычайники.
- 16 августа в Трифоновке Херсонской области дети на улице обнаружили неизвестный взрывной предмет. Во время игры устройство сдетонировало, а они пострадали.
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