На Житомирщине у двух непривитых женщин, вернувшихся из Италии, подтвердили штамм "Омикрон"
В четверг, 30 декабря, в Житомире и Бердичеве обнаружили два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.
"Штамм "Омикрон" обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, недавно вернувшихся из Италии. Обе больные не были привиты против COVID-19", - говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, пациенткам стало плохо по возвращении в Украину, и они обратились в медучреждения. Вирусологическая лаборатория ГУ "Житомирский областной лабораторный центр Минздрава Украины" выявила штамм "Омикрон" и направила результаты в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья, чтобы окончательно их подтвердить.
В лаборатории подчеркнули, что люди пренебрегают противоэпидемическими мерами, а в стране наблюдается тенденция роста количества больных COVID-19 с тяжелым течением заболевания. Господствующими штаммами коронавируса являются "Дельта" и "Омикрон".
В связи с этим врачи призывают вакцинироваться и соблюдать карантинные требования, особенно во время новогодних праздников.
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