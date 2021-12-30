На Житомирщине у двух непривитых женщин, вернувшихся из Италии, подтвердили штамм "Омикрон"

Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

"Штамм "Омикрон" обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, недавно вернувшихся из Италии. Обе больные не были привиты против COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, пациенткам стало плохо по возвращении в Украину, и они обратились в медучреждения. Вирусологическая лаборатория ГУ "Житомирский областной лабораторный центр Минздрава Украины" выявила штамм "Омикрон" и направила результаты в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья, чтобы окончательно их подтвердить.

В лаборатории подчеркнули, что люди пренебрегают противоэпидемическими мерами, а в стране наблюдается тенденция роста количества больных COVID-19 с тяжелым течением заболевания. Господствующими штаммами коронавируса являются "Дельта" и "Омикрон".

В связи с этим врачи призывают вакцинироваться и соблюдать карантинные требования, особенно во время новогодних праздников.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 28 декабря в Украине выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19 от штамма "Омикрон".



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