На Житомирщине тероборона захватила российский грузовик с ракетами

Об этом сообщила 115 бригада ТрО Житомирской области в Facebook.



Силы терробороны захватили российский грузовой автомобиль, загруженный противотанковыми управляемыми ракетами 9М113 "Конкурс-М".



"ПТУРы, ЗРК, танки – Московия становится крупнейшим поставщиком вооружения для ВС Украины и перегноя для украинской земли", - заявили в ТРО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb