На Житомирщине тероборона захватила российский грузовик с ракетами
Тероборона в Житомирской области захватила грузовик с ракетами для армии РФ
Об этом сообщила 115 бригада ТрО Житомирской области в Facebook.
Силы терробороны захватили российский грузовой автомобиль, загруженный противотанковыми управляемыми ракетами 9М113 "Конкурс-М".
"ПТУРы, ЗРК, танки – Московия становится крупнейшим поставщиком вооружения для ВС Украины и перегноя для украинской земли", - заявили в ТРО.
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