На Житомирщине столкнулись два украинских учебно-боевых самолета: погибли три пилота ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что по факту произошедшей 25 августа авиакатастрофы открыли уголовное производство, которое предварительно квалифицировали по статье нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В настоящее время устанавливают причины катастрофы, продолжаются первоочередные следственные действия.

В Государственном бюро расследований подчеркнули, что проведут тщательную проверку для установления причин трагедии.

"В частности, особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков"", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ подтвердили смерть трех украинских пилотов, отметив, что экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39 столкнулись в небе во время выполнения боевого задания.

Там выразили соболезнования родным и добавили, что среди погибших был пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным JUICE.

Со ссылкой на источник "Украинская правда" сообщила, что позывной JUICE использовал военный Андрей Пильщиков, он служил летчиком истребителя МиГ-29.

С началом широкомасштабного российского вторжения защищал небо Украины, в частности, участвовал в воздушной обороне Киева. В интервью ведущим западным СМИ неоднократно призывал партнеров предоставить Украине современные истребители.