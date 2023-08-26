На Житомирщине столкнулись два украинских учебно-боевых самолета: погибли три пилота ВСУ
В Житомирской области во время полета в небе столкнулись два учебно-боевых самолета модели Л-39, в результате чего погибли три пилота Воздушных сил ВСУ: возбуждено уголовное производство
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Отмечается, что по факту произошедшей 25 августа авиакатастрофы открыли уголовное производство, которое предварительно квалифицировали по статье нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
В настоящее время устанавливают причины катастрофы, продолжаются первоочередные следственные действия.
В Государственном бюро расследований подчеркнули, что проведут тщательную проверку для установления причин трагедии.
"В частности, особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков"", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Воздушных сил ВСУ подтвердили смерть трех украинских пилотов, отметив, что экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39 столкнулись в небе во время выполнения боевого задания.
Там выразили соболезнования родным и добавили, что среди погибших был пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным JUICE.
Со ссылкой на источник "Украинская правда" сообщила, что позывной JUICE использовал военный Андрей Пильщиков, он служил летчиком истребителя МиГ-29.
С началом широкомасштабного российского вторжения защищал небо Украины, в частности, участвовал в воздушной обороне Киева. В интервью ведущим западным СМИ неоднократно призывал партнеров предоставить Украине современные истребители.
- 25 августа в Калифорнии вблизи авиабазы морской пехоты Мирамар в Сан-Диего во время тренировочного полета разбился истребитель F/A-18 Hornet. На данный момент причина катастрофы неизвестна.
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