На Житомирщине сократили комендантский час

Об этом информирует глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"По решению Совета обороны Житомирской области с сегодняшнего дня, с 26 сентября, комендантский час в Житомирской области будет начинаться в 24:00 и продлится до 05:00", - написал Бунечко.

Также глава области напомнил о соблюдении правил.

"Находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск. Правонарушителей правоохранители будут привлекать к ответственности. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - добавил глава ОВА.

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