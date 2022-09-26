На Житомирщине сократили комендантский час
С 26 сентября на территории Житомирской области начинает действовать сокращенный комендантский час
Об этом информирует глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
"По решению Совета обороны Житомирской области с сегодняшнего дня, с 26 сентября, комендантский час в Житомирской области будет начинаться в 24:00 и продлится до 05:00", - написал Бунечко.
Также глава области напомнил о соблюдении правил.
"Находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск. Правонарушителей правоохранители будут привлекать к ответственности. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - добавил глава ОВА.
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