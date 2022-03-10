На Житомирщине при обстреле блокпоста погибли пятеро украинских военных
В результате обстрела российскими оккупантами блокпоста в селе Старая Котельня в Житомирской области погибли пятеро наших военнослужащих
Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает Еспресо.TV.
Глава ОВА также отметил, что более чем за две недели с момента полномасштабного вторжения России в Украину по Житомирщине было нанесено более 40 авиационных ударов.
В то же время, городской голова Житомира Сергей Сухомлин добавил, что накануне российские захватчики обстреляли объекты инфраструктуры областного центра. В частности, повреждена часть водопровода в селе Тетеревка, подающего воду городу, но Житомир будет с водой.
Кроме того, враг обстрелял котельную КП "Житомиртеплокоммунэнерго". Для того чтобы она возобновила работу, понадобится около недели времени.
- Напомним, российские кафиры нанесли авиаудар по территории поселка Селекционное в Харьковском районе. В результате вражеских действий погибла 73-летняя женщина.
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