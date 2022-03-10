На Житомирщине при обстреле блокпоста погибли пятеро украинских военных

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает Еспресо.TV.





"Вчера продолжались авиационные обстрелы Житомирщины, фактически авиационная война с Житомирщиной. Вчера в Коростене была обстреляна нефтебаза "UPG", один человек погиб, взрыва нефтепродуктов не произошло. Кроме того, был обстрелян блокпост в селе Старая Котельня в Житомирском районе Пьян". Пятеро военнослужащих погибли, двое ранены", - рассказал он.

Глава ОВА также отметил, что более чем за две недели с момента полномасштабного вторжения России в Украину по Житомирщине было нанесено более 40 авиационных ударов.



В то же время, городской голова Житомира Сергей Сухомлин добавил, что накануне российские захватчики обстреляли объекты инфраструктуры областного центра. В частности, повреждена часть водопровода в селе Тетеревка, подающего воду городу, но Житомир будет с водой.

Кроме того, враг обстрелял котельную КП "Житомиртеплокоммунэнерго". Для того чтобы она возобновила работу, понадобится около недели времени.

Напомним, российские кафиры нанесли авиаудар по территории поселка Селекционное в Харьковском районе. В результате вражеских действий погибла 73-летняя женщина.