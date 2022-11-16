На Житомирщине переименовали город Новоград-Волынский
Новоград-Волынский Житомирской области переименовали в Звягель
Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал постановление Верховной Рады в телеграме.
"Переименование города Новоград-Волынский было инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия "Звягель". Новоград-Волынский район также переименован в Звягельский. Важное решение, как часть деколонизации: избавляемся от остатков российской империи, пытавшейся стереть украинскую идентичность" – пишет Гончаренко.
За соответствующие постановления #8179 и #8180 проголосовали 260 депутатов.
- 7 ноября в Верховной Раде Украины предлагают переименовать город Новоград-Волынский Житомирской области в Звягель.
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