Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал постановление Верховной Рады в телеграме.

"Переименование города Новоград-Волынский было инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия "Звягель". Новоград-Волынский район также переименован в Звягельский. Важное решение, как часть деколонизации: избавляемся от остатков российской империи, пытавшейся стереть украинскую идентичность" – пишет Гончаренко.

За соответствующие постановления #8179 и #8180 проголосовали 260 депутатов.

7 ноября в Верховной Раде Украины предлагают переименовать город Новоград-Волынский Житомирской области в Звягель.

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