На Житомирщине оккупанты обстреляли две воинские части, - председатель ОВА

Об этом сообщает глава ОВА Виталий Бунечко.



"К сожалению, продолжаются нападения на громады Житомирщины и атаки на военные объекты. Мы победим, потому что мы едины", - заявил он.

Глава ОВА рассказал, что враг целился в воинские части в Житомире и Житомирском районе. Пострадавших или погибших в результате обстрела, к счастью, нет.



"Также была попытка третьего обстрела. Однако сработала ПВО", - добавил Бунечко.

Напомним, российские оккупанты нарушили "режим тишины" 26 марта. Они нанесли удары по крупнейшим городам Луганской области.

В Харьковской области россияне обстреляли мемориал жертвам Холокоста.