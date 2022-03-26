На Житомирщине оккупанты обстреляли две воинские части, - председатель ОВА
На Житомирщине в течение 25 марта российские захватчики произвели два ракетных обстрела
Об этом сообщает глава ОВА Виталий Бунечко.
"К сожалению, продолжаются нападения на громады Житомирщины и атаки на военные объекты. Мы победим, потому что мы едины", - заявил он.
Глава ОВА рассказал, что враг целился в воинские части в Житомире и Житомирском районе. Пострадавших или погибших в результате обстрела, к счастью, нет.
"Также была попытка третьего обстрела. Однако сработала ПВО", - добавил Бунечко.
- Напомним, российские оккупанты нарушили "режим тишины" 26 марта. Они нанесли удары по крупнейшим городам Луганской области.
- В Харьковской области россияне обстреляли мемориал жертвам Холокоста.
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