Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

Недавно я проехал по северу области, под белорусской границей. Там стоят наши военные. Мы будем строить дополнительно линию обороны. Объединились города, объединились мэры Житомирской области для того, чтобы помочь и вместе с военными построить действительно нормальную линию обороны. Там более или менее спокойно, идет разминирование", - рассказал Сухомлин.

Также городской голова добавил, что раненых при ракетном ударе по Малину могло быть больше.

"Это был удар по железной дороге, по вокзалу Малина. Такие удары наносятся, чтобы сбить снабжение и повредить инфраструктуру. В это время подходил дизель электропоезд с мирными жителями, он опоздал. Если бы удар был на десять минут позже, жертв могло быть гораздо больше. Мог быть второй Краматорск", - подчеркнул Сухомлин.

В Житомире 21 мая работает украинская противовоздушная оборона, поэтому раздаются взрывы, горожан просят не игнорировать сирены и идти к укрытиям

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