На Житомирщине критически снижаются показатели вакцинации и увеличивается количество больных COVID-19, - ОДА
В Житомирской области происходит критическое снижение темпов вакцинации от COVID-19 в регионе и значительный рост уровня заболеваемости коронавирусом
Об этом сообщила первая заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает Укринформ.
"Мы констатируем, что постепенно и очень существенно уменьшается количество желающих прививаться. Так, например, за прошлую неделю мы провели только более 35 тыс. прививок и это критически низкий показатель. За вчера этот показатель составляет 1 414 прививок", - сказала Остапченко.
Кроме того, в течение двух недель в Житомирской области фиксируют рост количества заболеваний COVID-19.
Остапченко отметила, что среди госпитализированных 13,7% людей имеют прививку. Чиновница добавила, что люди не хотят вакцинироваться, однако карантинные требования будут усиливаться для всех независимо от того, в какой зоне эпидемиологической опасности будет находиться область.
По состоянию на 6 декабря в Житомирской области подтверждено 135 928 случаев коронавируса, 121 924 человека поправились, 3 060 - умерли.
В регионе сделали 786 837 прививок от COVID-19, из которых 422 267 человек получили первую дозу вакцины, 364 570 – полностью вакцинированы.
- Напомним, 7 декабря девять регионов Украины перейдут из "красной" зоны карантина в "желтую".
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