На Житомирщине и Киевщине возможны непродолжительные отключения света из-за ремонта сетей, – Минэнерго
В Житомирской и Киевской областях 15 марта возможны непродолжительные отключения электроэнергии, связанные с ремонтом электросетей
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
По данным ведомства, в среду генерация полностью обеспечивает потребности потребителей. В энергосистеме Украины зафиксирован достаточный резерв мощности.
Однако в Житомирской и Киевской областях возможны непродолжительные отключения электроэнергии, связанные с ремонтами электросетей.
За последние сутки возобновлено электроснабжение пострадавших от вражеских обстрелов районов Запорожской и Днепропетровской областей, отметили в Минэнерго.
- В ночь на 9 марта враг выпустил по Украине 81 ракету . Есть попадания по критической инфраструктуре.
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