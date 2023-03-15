Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

По данным ведомства, в среду генерация полностью обеспечивает потребности потребителей. В энергосистеме Украины зафиксирован достаточный резерв мощности.

Однако в Житомирской и Киевской областях возможны непродолжительные отключения электроэнергии, связанные с ремонтами электросетей.

За последние сутки возобновлено электроснабжение пострадавших от вражеских обстрелов районов Запорожской и Днепропетровской областей, отметили в Минэнерго.