На Житомирщине фура раздавила легковушку. Есть погибшие
В ночь с 16 на 17 октября 2021 года на трассе М-06 возле поселка Пулино Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и грузовика погибли два человека
Об этом сообщили в патрульной полиции Житомирщины, передает Еспресо.TV .
"Сегодня, около 1.00 ночи на автодороге М-06 вблизи пгт Пулино, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Audi и грузовика Mercedes", - говорится в сообщении.
Водитель и пассажирка легковушки погибли на месте происшествия.
Начато расследование.
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