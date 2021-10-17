На Житомирщине фура раздавила легковушку. Есть погибшие

Об этом сообщили в патрульной полиции Житомирщины, передает Еспресо.TV .

"Сегодня, около 1.00 ночи на автодороге М-06 вблизи пгт Пулино, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Audi и грузовика Mercedes", - говорится в сообщении.



Водитель и пассажирка легковушки погибли на месте происшествия.



Начато расследование.



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