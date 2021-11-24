На Житомирщине 11 школьников отравились бытовой химией, которую приняли за сладости
В среду, 24 ноября, в селе Дивочки Житомирской области 11 школьников отравились бытовой химией
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.
"Предварительно около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия", - говорится в сообщении.
В учебное заведение вызвали медицинскую помощь. Детей доставили в областную детскую больницу на обследование и оказание необходимой помощи.
Пострадавшие школьники почти одного возраста – 2010-2012 годов рождения.
Пока что полиция выясняет подробности инцидента.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.1
-
EUR
Покупка 30.01Продажа 30.46
- Актуальное
- Важное