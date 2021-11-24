На Житомирщине 11 школьников отравились бытовой химией, которую приняли за сладости

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

"Предварительно около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия", - говорится в сообщении.

В учебное заведение вызвали медицинскую помощь. Детей доставили в областную детскую больницу на обследование и оказание необходимой помощи.

Пострадавшие школьники почти одного возраста – 2010-2012 годов рождения.

Пока что полиция выясняет подробности инцидента.



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