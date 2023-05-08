На железной дороге Венгрии сошли с рельсов 9 вагонов грузового поезда с железной рудой: задерживается рейс Вена – Киев
Беспересадочные вагоны Вена - Киев опаздывают на 6 часов из-за аварии на венгерской железной дороге
Об этом передает Укрзализныця.
В связи с транспортным событием на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена – Киев отправлением из Вены 07.05.2023 опаздывают на 6 часов. По прибытию в ст. Чоп вагоны будут включены в состав поезда №82 Ужгород – Киев и прибудут в столицу 09.05.2023 (вместо 08.05.2023 в 19:30) в составе поезда №750", - говорится в сообщении.
7 мая 9 вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов между станциями Újfehértó и Hajdúhadház. В настоящее время венгерские железнодорожники только начали подъем вагонов, поэтому восстановление железнодорожного пути и контактной сети продлится по меньшей мере день.
Движение поездов между Hajdúhadház и Újfehértó приостановлено, венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус, а венгерские и австрийские поезда в интерсите между Будапештом и Захонью будут курсировать между Будапештом и Ньиредьгазой через Мишкольц с длинным временем в пути.
В Укрзализныце добавляют: "Обратим внимание украинских пассажиров, что задержка коснется и обратных поездов в Вену, просим учитывать это при планировании пересадок и вылетов из будапештского аэропорта".
Фото: Укрзализныця
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