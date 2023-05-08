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На железной дороге Венгрии сошли с рельсов 9 вагонов грузового поезда с железной рудой: задерживается рейс Вена – Киев

8 мая, 2023 понедельник
10:32
Экономика

Беспересадочные вагоны Вена - Киев опаздывают на 6 часов из-за аварии на венгерской железной дороге

Об этом передает Укрзализныця.

В связи с транспортным событием на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена – Киев отправлением из Вены 07.05.2023 опаздывают на 6 часов. По прибытию в ст. Чоп вагоны будут включены в состав поезда №82 Ужгород – Киев и прибудут в столицу 09.05.2023 (вместо 08.05.2023 в 19:30) в составе поезда №750", - говорится в сообщении.

7 мая 9 вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов между станциями Újfehértó и Hajdúhadház. В настоящее время венгерские железнодорожники только начали подъем вагонов, поэтому восстановление железнодорожного пути и контактной сети продлится по меньшей мере день.

Движение поездов между Hajdúhadház и Újfehértó приостановлено, венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус, а венгерские и австрийские поезда в интерсите между Будапештом и Захонью будут курсировать между Будапештом и Ньиредьгазой через Мишкольц с длинным временем в пути.

В Укрзализныце добавляют: "Обратим внимание украинских пассажиров, что задержка коснется и обратных поездов в Вену, просим учитывать это при планировании пересадок и вылетов из будапештского аэропорта".

На залізниці Угорщини зійшли з рейок 9 вагонів вантажного поїзда

Фото: Укрзализныця

  • 27 апреля в американском штате Висконсин поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов , в результате этого два вагона упали в реку Миссисипи.
  • 2 мая в Брянской области РФ прогремели три взрыва на железнодорожном пути – с рельсов сошли локомотив и 20 вагонов грузового поезда.
Мир
Укрзализныця
Венгрия
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