Об этом передает Укрзализныця.

В связи с транспортным событием на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена – Киев отправлением из Вены 07.05.2023 опаздывают на 6 часов. По прибытию в ст. Чоп вагоны будут включены в состав поезда №82 Ужгород – Киев и прибудут в столицу 09.05.2023 (вместо 08.05.2023 в 19:30) в составе поезда №750", - говорится в сообщении.

7 мая 9 вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов между станциями Újfehértó и Hajdúhadház. В настоящее время венгерские железнодорожники только начали подъем вагонов, поэтому восстановление железнодорожного пути и контактной сети продлится по меньшей мере день.

Движение поездов между Hajdúhadház и Újfehértó приостановлено, венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус, а венгерские и австрийские поезда в интерсите между Будапештом и Захонью будут курсировать между Будапештом и Ньиредьгазой через Мишкольц с длинным временем в пути.

В Укрзализныце добавляют: "Обратим внимание украинских пассажиров, что задержка коснется и обратных поездов в Вену, просим учитывать это при планировании пересадок и вылетов из будапештского аэропорта".

Фото: Укрзализныця