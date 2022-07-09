Об этом информирует в телеграмме губернатор Брянской области Александр Богомаз .

"Сегодня в Унецком районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство", - написал Богомаз.

Известно, что в результате взрыва в составе повреждены стекла кабины машиниста, колеи не испорчены, пострадавших нет.