На железной дороге в Брянской области произошел взрыв, - губернатор
В Брянской области на железнодорожных путях перед грузовым поездом произошел взрыв. Повреждены стекла кабины машиниста
Об этом информирует в телеграмме губернатор Брянской области Александр Богомаз .
"Сегодня в Унецком районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство", - написал Богомаз.
Известно, что в результате взрыва в составе повреждены стекла кабины машиниста, колеи не испорчены, пострадавших нет.
- Отметим, что Брянская область граничит с Украиной – Черниговской и Сумской областями. Здесь размещены российские войска и склады с периодически взрывающимися боеприпасами. Также пограничные села порой подвергаются обстрелам, в которых местные власти обвиняют украинских военных.
- В середине июня при загадочных обстоятельствах в Брянской области пытались взорвать нефтепровод "Дружба".
- 5 июля в Брянской области трое неизвестных атаковали воинскую часть.
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