На железнодорожный вокзал столицы привезли детские коляски и кухонные принадлежности для горячего питания – Марина Порошенко

"Продолжаем помогать волонтерскому центру на Центральном железнодорожном вокзале столицы. Мы уже здесь не первый раз. Мы познакомились с волонтерами, которые с первого дня находятся на вокзале. Здесь нужно кормить людей, которые много дней находятся в пути и не ели горячую пищу. Это для того, чтобы разогревать. Привезли коляски детские, очень просили. Потому что люди бегут с детьми на руках и потом некуда их посадить", - объясняет Марина Порошенко.



Волонтеры рассказывают, что на вокзал приезжает много беженцев, которые должны очень быстро собираться и у них часто с собой один рюкзак.



"А у кого дети до трех лет им очень это нужно. Потом еще попросили кухонные принадлежности, потому что мы готовим на втором этаже. Это очень нужно, потому что заканчивается посуда, еда, детское питание. Это все передали", – объясняет волонтер.



"Людей много. Сейчас тихо, а ночью приехало пять автобусов, очень хорошо, что у нас были запасы. Уж гораздо лучше по сравнению с тем, когда пани Марина была в первый раз. Сейчас у нас здесь целое хозяйство. Мы смеемся, что у нас здесь как Макдональдс. Будет еще лучше, потому что была маленькая мультиварка, а теперь большая – это круто", – радуется волонтер.

"Эти люди из Барышевского района, у них дома полностью разбомблены. Человек достал ключи из кармана и говорит – это все, что осталось от моего дома. Самое страшное, что изверги не дают похоронить умерших. Хоронят прямо во дворах возле домов, закапывают где только можно, потому что людям не позволяют даже провести в последний путь своих близких, родных, знакомых. Из таких ситуаций они бегут", – говорит Марина Порошенко.



"Люди добираются по 10 часов до вокзала, чтобы попасть в более безопасные места. Они истощены, напуганы, голодны, замерзли. Важно, чтобы здесь они немного отогрелись, поели горячей пищи, напились горячего чая. И потому мы постоянно на связи волонтерами, которые круглосуточно заботятся о наших беженцах. Мы едины, сильны как никогда и обязательно победим", – отмечает Марина Порошенко.