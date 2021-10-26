На железнодорожных вокзалах Украины от коронавируса вакцинировали более 8 тыс. человек

Об этом сообщает пресс-центр АО "Укрзализныця" .



Бесплатные пункты вакцинации работают на железнодорожных вокзалах Львова, Ровно, Ковеля, Ивано-Франковска, Ужгорода, Черновцов, Одессы, Николаева, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Каменского, Мариуполя, Краматорска, Киева (два пункта), Нежина, Коростень, , Хмельницкого. Пассажиры, имеющие справку о получении одной или двух доз вакцины, могут свободно путешествовать по железнодорожному транспорту", - отметили в Укрзализныце.



Читайте также. COVID-сертификат в общественном транспорте Шмигаль уточнил новые правила пассажирских перевозок



Вакцинацию от COVID-19 на железнодорожных вокзалах приступили 21 октября. В ближайшее время планируется открытие пунктов вакцинации на вокзалах в Тернополе и Херсоне.



"Пассажиры, которые по разным причинам не вакцинируются, могут путешествовать, предъявив отрицательный результат ПЦР или экспресс-тесту на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа. Последний можно сделать на железнодорожном вокзале. Сейчас точки тестирования развернуты на 10 центральных железнодорожных вокзалах Киева, Львова, Харькова, Одесса, Днепра, Запорожья, Мукачево, Кривого Рога, Винницы и Полтавы (станция Полтава-Киевская). Пассажиры, имеющие билет, могут сделать тест по самой выгодной цене - 350 грн", - добавили в Укрзализныце.



С 21 октября на железнодорожных вокзалах на 25 октября было сделано более 10 тыс. тестов.



В скором времени запланировано открытие пунктов вакцинации от COVID-19 на железнодорожных вокзалах всех областных центров.

Напомним, с 21 октября в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпиднебезопасности начали действовать новые правила перевозок - в общественный транспорт пускают только с документом о COVID-вакцинации или с отрицательным результатом теста.

Правила касаются автобусных, железнодорожных и авиационных межрегиональных перевозок.

В первые сутки новых правил перевозки Укрзализныця не пустила в поезда 175 пассажиров без COVID-документов